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  4. 27 Mayıs 2017 11:53

Vergi ve prim borcu olanlara büyük müjde !

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını düzenleyen kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu olanlara büyük müjde !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" onayladı.

Kanun, 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 31 Mart 2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını, takip edilen asıl ve fer'i alacakları içeriyor.

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