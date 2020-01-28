Virüs salgını piyasalara sıçradı ! İşte dolar/TL'de son durum

Dolar/TL 5,94 seviyesinde yatay bir seyirde güne başladı. Euro/TL ise 6.55 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Aysa piyasalarında oluşan corona virüs tedirginliği gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Türk Lirası da bu baskıdan nasibini alarak dolar karşısında değer kaybına uğradı.

Piyasalar cuma akşamı S&P’nin Türkiye hakkındaki değerlendirmesini takip edecek. Foreks’in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümü ile ‘B+’ olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e korona virüsüne karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı.