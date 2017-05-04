Yabancılar atağa geçti

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 129,4 milyon dolarlık hisse senedi, 739,4 milyon dolarlık DİBS ve 30 milyon dolarlık ÖST aldı. Borsa, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca zirve tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24-28 Nisan haftasında net 129,4 milyon dolarlık hisse senedi, 739,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 30 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 42 milyar 319,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada gerçekleştirilen net alış ve hisse senedi değerlerindeki artışın etkisiyle 44 milyar 118,3 milyon dolara yükseldi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 4,96 değer kazanmıştı. Endeks, 95.196 puana çıkarak TL bazında tarihi zirve gördü.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 739,4 milyon dolarlık net alışla 27 milyar 81,5 milyon dolardan 28 milyar 748,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 30 milyon dolarlık net alışla 852,9 milyon dolardan 882,9 milyon dolara yükseldi.