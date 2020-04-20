Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, "Yapı Kredi’nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler; kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek" denildi.



Açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin sunduğu konut kredisine; 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.