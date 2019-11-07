Yeni vergi endişeye yol açtı! Turizm ağır darbe alabilir

Vergi paketinde yer alan konaklama vergisi sonrası Izmir’deki turizm sektörünü de endişelendirdi. Izmirli turizmciler, küçük oteller kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Getirilen konaklama vergisiyle ülkenin ekonomisini ayakta tutan turizmin biteceğini söyleyen sektör temsilcileri, yetkililerin; alınan bu yanlış karardan bir önce dönmesini istiyor.

YATIRIMDAN VAZGEÇİLECEK

Ege Turistik Işletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETIK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işler, “Türkiye turizmi ülke ekonomisini ayakta tutan en büyük sektörlerden birisidir. Hiçbir sektöre yapılmayan vergisel ve uygulamasal anlamda ağır yaptırımlar uygulanıyor. Bu kamu vicdanı yaralayan bir olaydır.

Turizmcinin bilançoları bu kadar fazla vergiden dolayı bozulacak, bankalarda kredi imkânı azalacak. Ikinci olarak yabancı yatırımcı yatırım yapmak istediğinde karlılığın düşeceği endişesiyle yatırım yapmaktan vazgeçecek. Üçüncü olarak vergilerden dolayı fiyatlar yükseldiği için rakiplerimizle aramızdaki makas açılacak ve açılan bu makas sonucunda insanlar ülkemiz yerine Hırvatistan, Yunanistan, Ispanya gibi ülkelere kaçacak” dedi. Konaklama Vergisi ile Izmir turizminin de ciddi anlamda olumsuz etkileneceğini aktaran Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise, “Turizm için güzel bir tablo değil. Istişare yapılmadan emrivaki yapıldı” ifadesini kullandı.

ZOR DURUMA SOKACAK

Izmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen ise şöyle konuştu: “Yeni ayağa kalkmaya başlayan turizm sektörümüze daha fazla teşvik mevzu bahis olmalı. Önümüzde 5 aya yakın hiç iş yapmayacağımız bir dönem geliyor. Biz teşvik beklerken vergiler gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Sonuçta bu vergiler vatandaşı zor duruma soktu.”

