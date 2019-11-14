Yenilenen kimlik kartlarıyla ATM'lerden para çekilebilecek

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 Programına göre; Dijital Dönüşüm Ofisi; uygulamaya geçen elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmalarını tamamlayacak. Çalışmayla kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacak.

PİLOT İLLER VE KURUMLAR BELİRLENECEK

Bu çerçevede Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayınlanacak ve uygulama için pilot kurumlar ve iller belirlenecek. Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ni de güncelleyecek.

'PROTOTİP GELİŞTİRİLECEK'

Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu için yürütülen pilot proje kapsamında prototip geliştirilecek. Kamu kurumlarının Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber de ofis tarafından hazırlanacak.

SİBER SALDIRILAR NASIL ÖNLENECEK?

Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformunu hayata geçirmeye de hazırlanıyor. Bu kapsamda kamuda siber güvenliğin koordinasyonu da Dijital Dönüşüm Ofisi çatısı altında toplanacak.







