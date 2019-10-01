YEP'in ardından dolar, euro ve altında son durum

Dün 5,63 - 5,67 bandında dalgalanan dolar/TL ekim ayının ilk gününe de bu aralıkta başladı. Kur, şu dakikalarda 5,66 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,17 seviyesinde işlem görüyor.

Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 426,06 lira, satış fiyatı 43672 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 266,24 lira, satış fiyatı 266,34 liradan işlem görüyor.

Haftanın devamında Eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye revize edilmişti. Yeni Ekonomi Programında büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi, işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

Uzmanlar, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını hatırlattı ve teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı: İşte enflasyon hedefi