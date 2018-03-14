Yerli coin NeXpara piyasadan çekiliyor !

Kripto para dünyasının yerli üyesi NexPara'nın ömrü kısa sürdü. NeXpara, faaliyetlerini durdurma kararı aldı.



Karar NeXpara'nın resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.



Söz konusu açıklamada faaliyetleri durdurma sebebi olarak, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde bu işlemlerin imkansız olması gösterildi.



NetXpara'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK ve KOIN VAKIF planlarımızın, yetkili merciler ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkansız olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle konu ile alakalı yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, süreç içerisinde bizlere güvenerek yatırım yapan tüm üyelerimizin zarar görmemesi adına ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09:30’dan itibaren tüm havale/eft yatırımları geri iade edilecektir.



Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum olarak yatırım yapanlara ilgili cüzdan bilgileri paylaşılacaktır. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz."