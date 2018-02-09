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  4. 09 Şubat 2018 12:59

Yıldız Holding'den o iddiaya açıklama

Bloomberg ajansı yayınladığı bir haberle Yıldız Holding'in 10 banka ile kredilerinin yapılandırılması için görüştüğünü iddia etti. Ülker Bisküvi'den bu iddialarla ilgili olarak KAP'a açıklama yapıldı.

Yıldız Holding'den o iddiaya açıklama
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Bloomberg ajansının haberinde, Yıldız Holding’in 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere tüm borçlarının faizleriyle birlikte vadesinin uzatılmasını istediği belirtildi. Haberdeki detaylara göre, görüşme salı günü yapılırken bankalar holdingin teklifini değerlendirmeye başladı. Müzakerelerin yürütülmesi için holdingin en büyük kreditörü Yapı Kredi lider banka seçildi.

Yıldız Holding'ten Bloomberg'e yapılan açıklamada ise "Yıldız Holding yöneticileri adet olduğu üzere, grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 projeksiyonları hakkında bankalara yönelik yıllık olağan bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda bankalar grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak için ayrı ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak refinansman için bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Konuyla ilgili görüşmeler Yapı Kredi Bankası liderliğinde devam ediyor" denildi. 

Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülker Bisküvi AŞ ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi AŞ'nin net satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

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