Yılın ilk işlem gününde doların ateşi yükseldi

Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL 5,37 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

2018 yılının son işlem gününde piyasalar yılbaşı tatilinin rehavetindeki küresel piyasalardaki sakinliğin etkisiyle yatay seyretti. Ancak yurtdışı piyasaların etkisiyle yurtiçinde de bu sabah negatif seyirle güne başladı.

Dolar/TL yeni yıla hafif yükselişle 5,31 civarında başlarken, Borsa İstanbul yüzde 0,31 kayıpla 90.986 puandan açıldı. Piyasada küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi büyüme ve işsizliğin seyri, bölgede ise Suriye'ye yönelik gelişmeler izleniyor.

Euro/TL de 6,16 civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Almanya, İngiltere ve ABD'de aralık ayı imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400'ün destek, 5,3420'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



Piyasalar ayrıca yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını takip edecek. Enflasyonda böylece 2018 tablosu da netleşmiş olacak.