''Youtuber''ların başı dertte! Maliye inceleme başlattı

Vergi-algı sitesinde yayımlanan, “YouTuber’ların Vergilendirilmesi: Vergi Mükellefi Olmak Şart mı?” başlıklı yazıda, vergi mükellefi olmak için herhangi bir yaş sınırı olmadığı kaydedilerek, “18 yaşın altında olan bir YouTuber gelir elde ediyorsa gelir vergisi mükellefi olacaktır” denildi. Çalışmada, YouTube üzerinden gelir elde edenlerin en büyük yanılgısının, “Vergi kaydım yok, bir sınır varmış ben o sınırın altında para kazanıyorum, 18 yaşından küçüğüm, her ay para kazanmıyorum, sponsorum vergimi benim yerime ödüyor, mükellef olmayı da düşünmüyorum, Maliye beni nereden bulacak” olduğu belirtilerek, banka hesapları üzerinden tespit yapılabildiği belirtildi.

TİCARİ KAZANÇ

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; Durlanık ile Yıldırım’ın ortak çalışmasında, izlenme sayısı ve süresine göre kazanılan gelirlerin reklam geliri olarak değerlendirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi: “İster sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videoların izlenmesinden gelir elde edilsin, bu gelir reklam geliri olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi Kanununda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olmaktadır. Bu şekilde gelir elde eden bir içerik üreticisinin, mahalledeki marketin ya da AVM’deki bir kahveci dükkanının vergilendirilmesinden farklı olmayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekmektedir. Zira, elde edilen gelirin serbest meslek kazancı ya da arızi kazanç hükümlerine tabi değil (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olması gerektiği verilen bir yazılı görüş ile netliğe kavuşmuştur. Bu senaryoda para, Google Limited Ireland tarafından YouTuber’ın banka hesabına aktarılmaktadır. Yine yayınlanan videolarda eğer bir şirket ile sponsorluk anlaşması yoluyla gelir elde ediliyorsa sözleşmenin muhatabı doğrudan YouTuber olmaktadır.”

İSTİSNA SINIRI YOK

Ticari kazançlarda mükellef olmak için herhangi bir istisna sınırı olmadığının hatırlatıldığı çalışmada, “Arızi kazançlar ile ilgili olan 2020 yılı için 40 bin lira sınırının bu şekilde elde edilen gelir ile herhangi bir ilgisi yoktur” denildi. Periyodik olarak bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermesinin zorunluluk olduğu hatırlatılarak, banka hesaplarına uygulanacak basit bir filtre ile Google Limited Ireland’dan gelen paraların, kimlerin, ne zaman banka hesaplarına geldiğinin tespit edilebileceği vurgulandı.

10 BİN TL GELİRE 1500 TL VERGİ ÖDENMELİ

Yazıda, “Geçtiğimiz yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından banka hesaplarına Google Limited Ireland’dan ödeme yapılanların tespit edilip vergi dairelerine görüşme yapmak için çağrıldıkları unutulmamalıdır. Vergi müfettişlerine sağlanan veriler ile uzaktan denetim yapmak gelişen teknoloji ile son dönemde çok kolay hale gelmiştir” denildi. Vergilendirmenin yıllık tarifeye göre olacağının anlatıldığı çalışmada, yıllık 10 bin lira vergi matrahı olan bir YouTuber’ın yüzde 15’lik vergi dilimine gireceği ve bin 500 lira vergi ödeyeceği kaydedildi.