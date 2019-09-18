Yükselişe geçti ! İşte Dolar ve altının son durumu...

Gram altın fiyatında yaşanan dengelenme süreci çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi diğer ürünleri de etkiledi. Döviz kurları ile paralel olarak değişim gösteren altın yeni haftada dengelenme süreci içerisinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Piyasalarda hafta ortasının yaşandığı 18 Eylül 2019 Çarşamba günü çeyrek altın alış fiyatı 439 TL iken aynı dakikalarda çeyrek altın satış fiyatı 449 TL seviyelerinde bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL OLDU?

Yatırımcısının alım ve satımdaki oransal fark azlığı nedeniyle sıklıkla tercih ettiği ürünlerden olan cumhuriyet altını bugün 1.821 TL’den alınıp 1.849 TL’den satışa sunuluyor. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise 1500 dolar seviyelerinde bulunuyor