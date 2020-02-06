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  4. 06 Şubat 2020 10:30

Zaman aşımına uğrayacak hesaplar için son tarih 15 Haziran

Bankalar 10 yıl boyunca işlem yapılmayan ve zaman aşımına uğrayacak olan hesapları, ilgili yönetmelik gereği internet sitelerinden ilan ettiklerini duyurdu.

Zaman aşımına uğrayacak hesaplar için son tarih 15 Haziran
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Bankalar bugün gazetelere verdikleri ilanlar ile müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca vatandaşlar, bankalarda bulunan hesaplarında 10 yıl boyunca işlem yapmadığı takdirde zaman aşımı gerçekleşiyor.

Bankalar, 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Yatırım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği bu durumda olan hesapları internet sitelerinden ilan ettiler.

İlan edilen zaman aşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için son müracaat tarihi ise 15.06.2020 olarak açıklandı.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARA NE OLUYOR?

Söz konusu hesaplar için 15.06.2020 tarihine kadar hesap sahibi ya da mirasçıları tarafından bir talep olmaması durumunda, her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.
 

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