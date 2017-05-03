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  1. 03 Mayıs 2017 09:34

Ziraat Bankası yurtdışında adını değiştiriyor

Ziraat Bankası, bazı ülkelerde faaliyetlerini bugünden itibaren JSC Ziraat Bank Georgia çatısı altında yürütecek.

Ziraat Bankası yurtdışında adını değiştiriyor
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Ziraat Bankası, Tiflis, Batum ve Marneuli şubeleriyle Gürcistan'daki faaliyetlerine farklı bir isimle devam etme kararı aldı. Banka tarafından yapılan açıklamada yüzde 100 Ziraat Bankası sahipliğinde kurulan JSC Ziraat Bank Georgia ile Gürcistan'daki şube ağının genişletilmesi, başta kurumsal bankacılık olmak üzere Türkiye kurum ve firmalarına, Gürcistan firmaları ve Gürcistan'daki yabancı ticari şirketlere sunulan hizmetlerle Türkiye'nin Gürcistan'daki yerel bankası olunmasının amaçlandığı belirtildi.

GÜRCİSTAN'DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Açıklamada, internet bankacılığı, bireysel krediler, kart ürünleri gibi ürünler ile bireysel bankacılık alanındaki pazar payının daha da artırılmasının JSC Ziraat Bank Georgia'nın stratejik hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Ziraat Bankası'nın Gürcistan'daki varlığının şube statüsünden yeni bir bankaya dönüşümü ile Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi, Türkiye'deki bankacılık tecrübesinin Gürcistan'da da uygulanması ve nihai olarak sektörde ilk sıralarda yer alınmasının amaçlandığı belirtildi.

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