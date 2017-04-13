Zora düşene vergi indirimi müjdesi !

Devlet, vergisini düzenli ödeyenlere zor duruma düştüğünde destek olacak. 3 yıl ödemelerini düzenli yapanlar, sıkıntıya girdikleri zaman kanun beklemeden vergi borcu yapılandırması için kamuyla masaya oturabilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma ihtiyacına son verecek olan, zor durumdaki mükellefin, genel ekonomik veya işletmeye bağlı nedenlerle vergisini ödemekte güçlük çekmesi halinde yükümlülüklerinin yapılandırılmasına imkan sağlayacak taslağın büyük ölçüde hazırlandığını açıkladı. Edinilen bilgiye göre; düzenleme ile mükellefler, zor duruma düştüklerinde kanun beklemeden vergi borcu yapılandırması için masaya oturulabilecek. Gelir İdaresi'ne uzlaşma yetkisi verilecek.

FAİZ İŞLETİLMEYECEK



Yapılandırmaya girebilecek mükelleflerin belirlenmesine yönelik objektif kriterler oluşturulacak. Bunlar, geçmiş 3 yıllık vergi performansı, şirketin finansal riski, sektörün durumu, hakkında açılmış alacak davası olup olmadığı, geçmişte kamuya olan yükümlülüklerini yerine getiripgetirmediği gibi ölçülebilir unsurlar olacak. Öncelikle mükellefin geçmiş 3 yıl içindeki vergi ödemelerini düzenli olarak yapmış olması şartı aranacak. Son 3 yıllık vergi ödemeleri kriter niteliği taşıyacak. Şirketin borçluluk durumu ve finansal riski de değerlendirme kriterleri içinde yer alacak. Yapılandırmaya girecek şirket mevcut sorunlarını nasıl aşacağına yönelik bir planı Gelir İdaresi'ne sunacak. Yapılandırmayla, şirketin oluşan borcuna yönelik gecikme faizi ve cezasına yönelik mevzuatta yer alan oranların uygulanması duracak.

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