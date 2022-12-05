Finansal İstikrar Komitesi yedinci kez toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca ele aldık.