Finansal İstikrar Komitesi yedinci kez toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik.
Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca ele aldık.
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