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Finansal İstikrar Komitesi yedinci kez toplandı

Finansal İstikrar Komitesi yedinci kez toplandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca ele aldık.

Etiketler finans istikrar
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