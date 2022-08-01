Fındık alım tarihi açıklandı

Fındık alım fiyatlarının açıklanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de alım tarihlerini belirledi.

TMO’dan yapılan açıklamada, “Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklanmıştır. Yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kilogramı 53, levant kalite 52 ve sivri kalite 51 TL’den alınacaktır. Ayrıca randımanlı fındığa geçmiş dönemlerde olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir. Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL’ye olacaktır” denildi.

FINDIK ALIMLARI 22 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

TMO’nun alım için her türlü hazırlıklarının tamamlandığı da belirtilen açıklamada, “TMO fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimiz 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir. Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir” uyarısında da bulunuldu.

İHA