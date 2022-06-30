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Fırıncılar Odası açıkladı: 200 gram ekmek 4 TL oldu

Fırıncılar Odası açıkladı: 200 gram ekmek 4 TL oldu

Denizli’de, Fırıncılar Odası’ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 4 TL oldu.

Denizli'de geçtiğimiz Mart ayında 210 gram ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin duyuru yapan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 3 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 200 gram olacağı, fiyatının ise 3 liradan 4 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Zamlı fiyatın bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini açıklayan Karadaban, zam taleplerinin Bakanlıkça kabul görüldüğünü belirti.

Etiketler ekmek zam 4 tl
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