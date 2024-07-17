Fiş vermeyenler gibi fiş almayanlara da ceza kesilecek

TBMM'ye sunulan yeni vergi düzenlemesinde fiş ya da fatura verilmemesi gibi, fiş ve fatura alınmamasına da para cezası verilmesi ön görüldü.

AK Parti iktidarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni vergi düzenlemesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Vergi, sosyal güvenlik mevzuatı ile bazı kanunlarda değişiklikler öngören teklif, 53 maddeden oluşuyor.

Pakette, kayıt dışı faaliyette bulunan yani vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanması öngörülüyor. Vergi usulsüzlük cezaları da artırıyor. Buna göre, usulsüzlük cezalarının belirlendiği cetvelde yer alan tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları da artırıyor. Örneğin; fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hâllerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tutarı, birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.