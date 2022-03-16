Fitch de faturayı kesti: 31 bankanın notu düşürüldü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında Gazprombank, Sberbank, Tinkoff Bank, Alfa-Bank’ın da bulunduğu toplam 31 Rus bankasının uzun vadeli kredi notunu B’den CC’ye düşürdü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında Gazprombank, Sberbank, Tinkoff Bank, Alfa-Bank’ın da bulunduğu toplam 31 Rus bankasının uzun vadeli kredi notunu B’den CC’ye düşürdü.
Fitch aynı zamanda söz konusu bankaları Rating Watch listesinden de çıkardı.
Bankaların kısa vadeli kredi notu ise B’den C’ye düşürüldü.
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