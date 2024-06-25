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Fitch Ratings, Türk bankaları raporunu açıkladı

Fitch Ratings, Türk bankaları raporunu açıkladı
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Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün görünümünü dış finansman baskılarının azalması ve finansal istikrar risklerinin düşmesi nedeniyle revize ettiğini duyurdu.

Fitch'in raporunda 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsemeye başladığına dikkat çekildi. Bu süreçte, dış finansman baskılarının azaldığı ve makroekonomik ile finansal istikrar risklerinin düştüğü vurgulandı.

Özellikle, yatırımcı güveninin artmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin iyileştiği, dolarizasyonun azaldığı ve bankaların dış finansmana daha rahat erişim sağladığı ifade edildi. Sonuç olarak, bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swaplarının önemli ölçüde azaldığı ve sektörün yabancı para likit varlıklarının stabilizasyon sağlaması bekleniyor. Bu durumun finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi öngörülüyor.

 

Etiketler fitch ratings fitch türk bankaları bankalar revize rapor
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