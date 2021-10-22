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Fitch: ''Türkiye’ninki yanlış politika adımları''

Fitch: ''Türkiye’ninki yanlış politika adımları''

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, “Türkiye’nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır” dedi.

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 200 baz puanlık faiz indirim kararının ardından TL’de önemli değer kayıpları yaşanmıştı. Dolar kuru karar sonrası uluslararası piyasalarda 9,60’ın üstünü test ederken, avro ise 11 lirayı aştı.

Reuters’a konuşan Arispe, özetle şunları söyledi:

Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir.

MB’nin TL’yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var.


Yılsonu için yüzde 17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü.

Etiketler Türkiye ekonomi fitch faiz kararı faiz indirimi
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