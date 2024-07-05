Fitch yıl sonu Dolar/TL beklentisini açıkladı

Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Fitch Ratings analisti yıl sonuna ilişkin dolar/TL tahminini açıkladı.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirdi.

Türk Lirası'nın kademeli değer kaybının dezenflasyon yolunda bir engel olmadığını söyleyen Morales, Dolar karşısında TL'nin yılı 36 TL seviyesinde kapatmasını beklediklerini bildirdi.

Fitch analistinin CNBC-e'ye verdiği röprotajdan öne çıkan sorular ve yanıtları şöyle oldu:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Bu hedefin mevcut politikalarla ulaşılabilir olduğunu düşünüyor musunuz? Merkez Bankası, 27 Haziran'daki toplantısında faiz oranlarını yüzde 50'de sabit tutarak enflasyonla mücadelesine devam sinyali verdi. Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla ilgili nasıl bir hamle yapmasını bekliyorsunuz?

Türkiye'nin makroekonomik senaryosuna ilişkin Haziran güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle Nisan ayında gözlenen beklenenden güçlü enflasyon ivmesi nedeniyle Mart ayında %40 olan 2024 yıl sonu enflasyon tahminimizi %43'e yükselttik. Haziran ayındaki para politikası kararında da vurgulandığı üzere, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir.