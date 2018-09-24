Fitch'ten Türk bankalara uyarı

Fitch, bankaların döviz likidite risklerinin devam eden piyasa oynaklığı ve kur zayıflığının etkisi ile ciddi şekilde arttığı uyarısında bulundu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının döviz cinsinden likidite risklerinin, devam eden piyasa oynaklığı ve kurdaki zayıflığın etkisi ile ciddi şekilde arttığını, son dönemde yaşanan mevduat çıkışlarının da bu likidite riskini ön plana çıkardığını bildirdi.

Bankaların döviz cinsinden mevduatlarının Temmuz-Ağustos 2018 döneminde yüzde 6 azaldığını (12 milyar dolar), mevduat çıkışlarının büyük bölümünün Ağustos ortasındaki piyasa oynaklığı sırasında gerçekleştiğini belirten Fitch, mevduat çıkışlarının döviz likiditesi üzerine etkisinin Ağustos sonu sektör verileri Ekim ayı başlarında tamamen açıklanmadan güvenilir şekilde değerlendirilemeyeceğini de vurguladı. Ancak Fitch, likidite için risklerin, döviz cinsi mevduatlardan çıkış veya piyasaya erişimin uzun süreli kaybı durumunda, yüksek olacağını da belirtti.