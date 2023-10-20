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Fitch'ten Türk bankaları için yeni analiz

Fitch'ten Türk bankaları için yeni analiz
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankacılık sektöründe yılın ikinci yarısında marjların yüksek kredi faizleri ve TÜFE endeksli tahvil getirileri sebebiyle hafif bir toparlanma sergileyebileceğini öngördü.

Fitch, 2023 yılının ikinci yarısında Türk bankacılığında marjların hafif toparlama kaydedeceğini öngördü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, kredi derecelendirme kuruluşu yılın ikinci yarısında KKM’deki kademeli azalışlara bağlı olarak Döviz mevduat paylarında ciddi bir yükseliş beklemiyor.

Raporda, “CET1 rasyoları genel olarak yeterli kalmayı sürdürüyor” değerlendirmesi yapıldı.

Fitch 2023 2. çeyrekte regülasyonların bankacılık kredi büyümesini etkilediğini belirterek yılın ikinci yarısında bu büyümenin düşük kalmaya devam edeceğini öngördü.

Fitch’in Datawatch raporu Türk bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 83’ünü temsil eden 13 bankayı kapsıyor.

Bloomberg

Etiketler fitch türk bankacılık sektörü kredi derecelendirme
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