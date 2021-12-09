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Fitch’ten Türkiye’ye faiz uyarısı

Fitch’ten Türkiye’ye faiz uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını belirtti.

Fitch Ratings, yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin ya da alışılmadık önlemler almasının makroekonomik istikrar için risk yarattığını söyledi. 2023 seçimlerine giderken Türkiye’yi takip edeceklerini belirten kurum, seçimlerin politika yapımını ve siyasi ortamı nasıl etkileyeceğini gözlemleyeceklerini söyledi.

Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımı da dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerin faiz artırımlarına başlamasının belirli pozisyonlara sahip ülkeler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Fitch Ratings, bu faiz artırımlarına karşı Türkiye’nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu dile getirdi.

Enflasyon yükselirken faiz indirimlerinin devam etmesinin para politikasının kredibilitesini düşürdüğünü ve Türk lirasını baskıladığını belirten kurum, Türkiye’nin son yıllarda birçok kur şoku atlattığını ve bir tane daha şokun yakında gerçekleşebileceğini vurguladı.

Etiketler türkiye faiz uyarı
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