Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı

Fitch Ratings, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik baskıların gelecek yıl süreceğini bildirdi.



Fitch Ratings yayımladığı raporda, yükselen piyasalara yönelik negatif baskıları değerlendirdi. “ABD’deki parasal sıkılaşma, güçlenen dolar ve küresel ticaret ile büyümeye yönelik risklerin etkisi 2019’da hissedilmeye devam edecek.” değerlendirmesine yer verilen raporda, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik son kredi notu aksiyonlarının riskleri yansıttığı kaydedildi.

Sıkılaşan küresel finansal şartların yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye akışlarını sınırlayacağı öngörüsünde bulunan Fitch, raporda bu grupta yer alan ülkelere yönelik kredi notlarıyla doların değerinin ters orantılı olduğunun altını çizdi. Raporda, yükselen piyasa ekonomilerine ait merkez bankalarının aldıkları önlemlere de değinilerek faiz artırımlarının baskıları azaltmaya yardımcı olabileceği ancak büyümeyi zorlaştıracağına işaret edildi.