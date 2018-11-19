Kandil gecesi ezanı yarıda bıraktı ! Kahreden olay...
Kandil gecesi ezanı yarıda bıraktı ! Kahreden olay...
Ünlü restoran zinciri sahipleri konkordato istedi
Ünlü restoran zinciri sahipleri konkordato istedi
Korkunç rakam ! 18 ayda 22 bin çocuk...
Korkunç rakam ! 18 ayda 22 bin çocuk...
Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı
Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı
On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak yağış uyarısı
PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
Sürücülere müjde ! Benzine bir indirim daha
Sürücülere müjde ! Benzine bir indirim daha
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 19 Kasım 2018 23:20

Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı

Fitch Ratings, yükselen piyasa ekonomilerine baskının gelecek yıl artacağını bildirdi.

Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı
A+ A-

Fitch Ratings, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik baskıların gelecek yıl süreceğini bildirdi.

Fitch Ratings yayımladığı raporda, yükselen piyasalara yönelik negatif baskıları değerlendirdi. “ABD’deki parasal sıkılaşma, güçlenen dolar ve küresel ticaret ile büyümeye yönelik risklerin etkisi 2019’da hissedilmeye devam edecek.” değerlendirmesine yer verilen raporda, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik son kredi notu aksiyonlarının riskleri yansıttığı kaydedildi.

Sıkılaşan küresel finansal şartların yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye akışlarını sınırlayacağı öngörüsünde bulunan Fitch, raporda bu grupta yer alan ülkelere yönelik kredi notlarıyla doların değerinin ters orantılı olduğunun altını çizdi. Raporda, yükselen piyasa ekonomilerine ait merkez bankalarının aldıkları önlemlere de değinilerek faiz artırımlarının baskıları azaltmaya yardımcı olabileceği ancak büyümeyi zorlaştıracağına işaret edildi. 

AA

fitch ratings , ekonomi , piyasa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM