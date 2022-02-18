Fiyat etiketi yönetmeliği değişti; cezalar arttı!

Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile etiket üzerinde belirtilmesi gereken özelliklerde değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli ürünlerde, indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etiketlerde gösterilmek zorunda.

İndirimli ürünün satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. İndirime ilişkin konularda ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

Değişiklikler 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa büyük ceza

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede de yeni kararlar alındı. Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında para cezası uygulanacak.

Stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında para cezası verilecek.