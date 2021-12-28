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Fiyat İstikrar Komitesi toplandı! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Fiyat İstikrar Komitesi toplandı! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Bakan Nebati toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ''Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik, enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk'' dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlık ettiği toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir Açıklama yaptı.

Bakan Nebati açıklamasında "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik, enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." ifadelerini kullandı.

 KOMİTE’NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.

Etiketler fiyat istikrar komitesi nureddin nebati
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