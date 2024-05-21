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Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı

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Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün gölgesinde kalan tahıllardan birisi olan arpada hasat başladı.

Manisa'da arpa üreticileri geçtiğimiz yıl kilosu 8 TL olan arpanın bu yıl en az 15 TL olmasını beklerken, bu sene hem rekoltenin düşük hem de maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün gölgesinde kalan tahıllardan birisi olan arpada hasat başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden ve ilk ürününü biçerdövere toplatan çiftçi Yusuf Can, "Alaşehir üzümün başkenti ancak sadece üzümle olmuyor. Arpa, buğday gibi tarım ürünlerine de ihtiyaç var. Özellikle Aydoğdu, Kamara, Konaklar, Kemaliye gibi bölgelerde tahıl tarımı yapılıyor. Tahıl üzümün gölgesinde kalsa da ihtiyaç için gerekli ürünlerden birisi. 40 dekar alanda arpa ektim. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 ton ürün alıyordum. Bu yıl 10 ton arpa alabilirsem çok mutlu olacağım. Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak rekolte çok düşük" dedi.

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Alaşehir ilçesinde 360 bin dekar alanın 205 bini bağ alanı kaplarken, 30 bin dekar alanda ise hububat tarımı yapıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler arpa arpa hasadı hasat
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