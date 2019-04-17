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  2. Ekonomi
  3. 17 Nisan 2019 09:01

Fiyatları el yakan patates için yeni hamle

Fiyatları giderek artan soğan patates için yeni bir hamle yapıldı.

Fiyatları el yakan patates için yeni hamle
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Türkiye son günlerde soğan ve patates fiyatlarını konuşuyor. Konuyla ilgili hükümetten yeni bir adım geldi. Patates ithalatına tanımlanan kotanın süresi 20 Nisan'dan 31 Mayıs'a uzatıldı.

Patates ithalatına tanımlanan 200,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 20 Nisan’dan 31 Mayıs’a uzatıldı.

Süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Patates ithalatına, 11 Mart’ta, 200,000 ton için sıfır gümrük vergili ve 20 Nisan’da sona ermesi öngörülen tarife kontenjanı tanımlanmıştı.

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