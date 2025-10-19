Forbes'in en zenginler listesi değişti: Türkiye'nin en zengini artık Murat Ülker değil

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, milyarder isimleri paylaştığı listesini yeniledi ve Murat Ülker yıllardır koruduğu birincilik koltuğunu Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı...

Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi güncellendi. Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes'in verilere göre, milyar dolarlık servetleriyle ülkenin en varlıklı 10 ismi belli olurken yıllardır listenin 1'inci sırasında yer alan Murat Ülker zirveyi kaybetti.

2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, güncellemeyle birlikte ikinci sıraya gerilerken, Ülker'in yerine birincilik koltuğuna iş insanı Hamdi Ulukaya oturdu.

Öte yandan listenin üçüncü sırasında ise 4,7 milyar dolar ile Şaban Cemil Kazancı yer aldı.

Forbes'te yer alan haberde Hamdi Ulukaya’nın net serveti, kurucusu olduğu Chobani'nin aldığı 650 milyon dolarlık yatırımın ardından 13,5 milyar dolara ulaştığı ve Forbes’un dünyanın en zengin insanlarını sıraladığı Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 1868. sıradan 202. sıraya yükselen Ulukaya, artık listedeki en zengin Türk iş insanı olduğu bilgisi yer aldı.

Hamdi Ulukaya kimdir ?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak göçebe bir yaşam tarzının içinde büyüdü. Elazığ kökenli ailesiyle birlikte yaylalarda geçen çocukluk dönemi, onun üretimle ve doğayla erken yaşta tanışmasını sağladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD’ye giden Ulukaya, daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri aldı ve iş hayatına ilk adımını attı. 1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.