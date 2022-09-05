Forex yatırımları kârlı mıdır? Sorusuna mutlak bir cevap verilemez. Bunun size kâr sağlayıp sağlamayacağı, elde edeceğiniz kazanç; operasyonlar, brokerler, döviz piyasası ile ilgili ne kadar bilgiye sahip olduğunuza bağlıdır.

Forex Yatırımı Yapmak Kârlı mı?

Malum olduğu üzere Forex serbest bir piyasadır. Para birimleri arasında gerçekleşen kur farkından yararlanarak online döviz ticareti yapmaya imkân tanır.

Küçük birikimler dahi, Forex’teki kaldıraç işlemleri sayesinde büyük değer kazanabilir. Ne var ki Forex yatırımı kârlı mı? sorusuna direkt olarak ‘evet’ ddiye yanıt vermemiz mümkün değildir.

Bu piyasadan kâr sağlamak istiyorsanız her şeyden önce Forex ile ilgili zengin bilgi birikimine sahip olmanız gerekir. Tabii ki öngörü yeteneği, deneyim, uzmanların fikirlerini dinlemek gibi şeyler de çok önemlidir.

Forex, hesaptaki bakiyeden yüksek hacimde işlem yapmayı mümkün kılar. Bu, ‘kaldıraç etkisi’ denilen bir özellik ile gerçekleşir. Buna göre Forex’te kaldıraç etkisi 1:50 şeklindedir. Bu, 1 TL’nizin 50 TL olacağı ve bu şekilde işlem yapabileceğiniz anlamına gelir.

Bunun size tabii kâr olarak döneceği âşikârdır. Fakat yüksek tutarlı para için maximum kaldıraç kullanılırsa, zararın da yüksek olma riski vardır.

Forex’te İşlem Yapmak Kârlı mı?

Forex ciddi getiri sağlama potansiyeli bulunan fakat çeşitli riskler barındıran bir yatırım yöntemidir. İşlemler, ülkelere ait para paritelerinin birbirlerine karşı dönüşümü üstünden gerçekleşir. Bu her ne kadar basit olarak görülse de, paranızın bir kısmını veya tamamını kaybettirme ihtimâli de vardır.

Forex Hızlı Para Kazandırır mı?

En güvenilir Forex şirketleri size yalnızca Forex ile kazancın kapılarını aralar. Hiçbir firma kâr hususunda garanti veremez.

Forex büyük bir yatırım piyasası olduğundan dolayı önemli paralar kazandırması mümkündür. Ancak buradan kolay ve hızlı bir şekilde kâr sağlamak istiyorsanız ne yazık ki boşuna hayal kuruyorsunuz demektir.

Çünkü her ülkenin para değeri sık sık değişir. Bu ise yatırımınıza konu olacak unsurların belirsizleşeceği anlamını taşır.

Evet, tahmin üzerinden ilerleyip riske girerek yatırımda bulunabilir ve şansınız yâver giderse yüksek meblağlara ulaşabilirsiniz. Lâkin tam tersi olabileceğini de aklınızdan çıkarmamalısınız.

Forex Yatırımından Nasıl Kâr Elde Edilir?

Forex’te işlem yapabilmek için herhangi bir Forex kurumunda hesabınız olması gerekir. Hesabınızı açtıktan sonra para yatırarak işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Yatırmış olduğunuz ücret, yapacağınız ticaretler için teminat kaynağı yerine geçer. Borsadan farklı olarak Forex çift yönlü işlemlere izin verir.

Borsada ne kadar kâr elde edeceğiniz, satın aldığınız kâğıdın üzerinde işlem yapılabilmesine, yeterince ilgi görmesine bağlıdır. Oysa Forex, yatırdığınız teminat vasıtasıyla hem alım, hem satım işlemi yapma fırsatı tanır.

Döviz, petrol, gümüş ve altın alım-satımı Forex bünyesinde kendine yer bulan işlemlerden sadece birkaçıdır.

En güvenilir Forex şirketleri üzerinden kazancınızı katlamak istiyorsanız, bunun için yapmanız gereken ilk şey Forex’i iyice öğrenmektir. Hangi Forex firmaları daha güvenilir? Bu sorunun yanıtını etraflıca araştırmalı, Forex terimlerine vâkıf olmalısınız.

Ayrıca Forex hesabının nasıl işlediğini öğrenmek, sistemi tanıyıp –deyim yerindeyse- alıştırma yapmak için deneme hesaplarından yararlanabilirsiniz. Öte yandan Forex hakkında yazılmış pek çok kitap, internetten bulabileceğiniz binlerce video ve yazı vardır. Bunlardan da faydalanarak Forex’e yönelik bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Forex firmaları kullanıcılara demo Forex hesapları sunar. Bunlar kişilere zarar veya kâr durumuna girmeden pratik yapma olanağı tanır. Başka bir ifade ile Forex piyasasında gerçekleştireceğiniz işlemlerin provasını yapmış olursunuz.

Forex’te Kârlı Yatırım için Hangi Şirket Tercih Edilmeli?

Buna karar verirken kurumun web sitesini ve sosyal medya hesaplarını dikkatli bir biçimde incelemelisiniz. O şirket hakkında basına yansıyan haberleri, çeşitli platformlardaki kullanıcı yorumlarını da okumalısınız.

Ayrıca kaliteli Forex firmaları mutlaka Yetki Belgesi’ne sahip olur. Seçeceğiniz şirketin bu vesîkaya hâiz olup olmadığını mutlaka öğrenin.

Tercih edeceğiniz şirket size lisansıyla ilgili net bilgi aktarmıyorsa onunla çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Çünkü Forex şirketleri SPK tarafından denetlenir. Bir şirketin bu denetime tâbî olmaması, güvenilirliğini temelinden sarsar.