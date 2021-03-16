Fransız devi Danone'nin CEO'su istifa etti

Fransa merkezli Danone'nin 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Emmanuel Faber, hissedarların baskısı nedeniyle görevinden ayrıldı.

Yatırımcılar, Danone'nin satış ve marj büyümesinin son yıllarda bazı rakiplerinden daha düşük performans göstermesi nedeniyle, cansız hisse fiyatı ve düşük performans gösteren markalarını gerekçe göstererek Emmanuel Faber'in istifasını istemişti.

Halka açık şirketlerin hisselerini toplayarak yönetimde söz sahibi olmaya çalışan kişi, şirket ve fonlara "aktivist yatırımcı" deniyor.

Bu kişiler bugün dünyanın gıda devlerinden Fransız Danone’nin 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Emmanuel Faber’in görevinden ayrılmasına sebep oldu.

BİR SÜREDİR BASKI ALTINDAYDI

Danone, son aylarda aralarında yatırım fonu Artisan Partners ve aktivist yatırımcı Bluebell Capital’in de bulunduğu çeşitli hissedarların, şirketin CEO’su Emmanuel Faber’in görevinden alınması için baskı altındaydı.

Bunun ardından Faber geçtiğimiz günlerde CEO rolünden vazgeçeceğini ancak başkan olarak kalacağını söylemişti.

2014'te CEO olan ve daha sonra başkanlığı devralan Faber, 2016'da WhiteWave'in satın alınması da dahil olmak üzere sağlıklı gıdalara yöneldi.

İSTİFA ETTİ

Şirketin cansız hisse fiyatı ve düşük performans gösteren süt ve su markalarını gerekçe gösteren aktivist yatırımcılar Faber’in görevden alınması çağrısında bulundu.

Danone, yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Emmanuel Faber’in istifa ettiğini duyurdu. Yerine ise aralık ayında yönetim kuruluna katılan Gilles Schnepp’in icracı olmayan başkan olarak atandı. Şirkete yeni bir CEO atanana kadar, iki Danone yöneticisi Véronique Penchienati-Bosetta ile Shane Grant şirkete liderlik edecek.

Fransız gıda grubundaki hisseler, şirketin Emmanuel Faber’in görevinden ayrılma haberinin ardından yüzde 4,2 artış gösterdi.