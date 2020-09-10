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  3. 10 Eylül 2020 18:31

Fuat Oktay: 25 Eylül'de yeniden verilmeye başlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu'nun can suyunu KKTC'ye taşıyan borularda meydana gelen arızanın giderildiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu.

25 EYLÜL'DE YENİDEN BAŞLIYOR
Oktay, helikopter ile geldiği gemideki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu'nun can suyunu KKTC'ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi. Oktay ayrıca, Kıbrıs'a tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

'KKTC Su Temin Projesi' kapsamında, Anamur'dan KKTC'ye içme suyunu karşılamak üzere bir bölümü deniz altından döşenen borularla su taşınıyor.

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