Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabında, Gabar'daki petrol üretiminden görüntü paylaşarak, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam, 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi, Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım" dedi.