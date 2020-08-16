Galataport İstanbul iddiaları yalanladı

Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Galataport İstanbul Projesi, İstanbul ve Karaköy bölgesinin mahalle dokusuyla uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Galataport İstanbul liman sahasında yer alan ve kent kimliğinin önemli birer öğesi olan kültür varlığı yapıları ile ilgili koruma ve restorasyon çalışmaları, ilgili tüm resmi kurum ve mercilerden gerekli izinlerin tamamlanmasıyla başlamış ve devam etmektedir.

İlk günden beri ifade ettiğimiz gibi, projemiz hayata geçtiğinde Tophane Saat Kulesi ve Nusretiye Camisi’nin de yer aldığı İstanbul’un en güzel tarihi meydanlarından biri, tarihi dokuya uygun olarak İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden yerli yabancı tüm turistlerin kullanımına sunulacaktır. Ayrıca projemiz kapsamında geliştirilen yeni binalar, ihaleyi aldığımız dönem sahada yer alan antrepoların yüksekliğiyle uyumlu olarak tasarlanmıştır.

Galataport İstanbul, Karaköy’ün dokusunun devamı niteliğinde organik bir yapılanma olarak planlanmaktadır.

- Yaklaşık 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan liman sahasını halka açarak İstanbul’u yaşatacak ve nefes aldıracak bir alana dönüştürüyoruz.

- Sahamızda yer alan 2 müze ile ve ortalarında bulunan 14 bin m2’lik park alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için yeni bir destinasyon yaratıyoruz.

- İstanbul’un ilk müze meydanı olacak bu meydanın tam ortasında alanı taçlandıracak olan Tophane Saat Kulesi’ni çok özel bir teknikle restore ediyoruz, tekrar kentin önemli bir simgesi haline getiriyoruz.

- Eski değerleri yeni anılarla canlandıracak, İstanbul kültür-sanat hayatını çeşitlendirecek sayısız etkinliğin planlandığı bu merkez ile bölgenin eski ihtişamına kavuşmasını hedefliyoruz.

Tüm bu bilgilerin ışığında önemle belirtmek isteriz ki, projemizin ilk gününden itibaren şehrin tarihi dokusunun ve İstanbul’un eşsiz silüetinin korunması konusundaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz…

Galataport İstanbul"