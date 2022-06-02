Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılım payları ihraç ediliyor

Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılım payları nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere ihraç ediliyor.

Tera Portföy Genel Müdürü Oğuz Büktel: "Oyun ekosistemindeki yüksek büyüme potansiyelli start-up projelerini ve yatırımları değerlendirmek üzere kurduğumuz Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’muz bu sektörde tecrübeli bir yatırım komitesi ve danışma kurulu üyeleri rehberliğinde yatırımlarına başlayacak. Bir süredir yaptığımız tanıtım turu boyunca kurumsal işbirliklerimiz kapsamındaki şirketler, melek yatırımcı ağları ve nitelikli yatırımcılarımızdan aldığımız yoğun ilgiden ayrıca gurur ve heyecan duyuyoruz.

180 milyar dolarlık büyüklüğe sahip oyun endüstrisinin, yakın bir gelecekte Metaverse, NFT oyunları ve oyun token’larıyla birlikte 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Tüm dünyada oyun oynayan insan sayısı, oyuna ayrılan zaman, para ve oyun sayısındaki hızlı büyüme ivmesi tüm yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye’nin son yıllarda önemli yatırımlar aldığı ve hepimiz gururlandıran ‘Unicorn’lar çıkardığı bu sektörde, gençlerimiz tarafından üretilmiş, bekleyen daha pek çok güzel fikir ve projelere yatırım fırsatı var.

Tera Portföy, Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yurtiçi ve yurtdışından stratejik ortaklıklar, işbirlikleri ve nitelikli yatırımcı portföyü üzerinden bu yüksek potansiyelli projelere ve ekiplere yatırım yapacak, start-up’tan exit’e destek verecek ve Türkiye’den yeni Unicorn’lar çıkarmak için çalışacak.

2022 ve sonrasında bu yatırımı diğer girişim sermayesi yatırımlarımız ve fonlarımızın izleyeceği bilgisini paylaşmaktan ve ülkemizin oyun ve teknoloji sektörü alandaki gelişimine katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz.”

Cazip oyun sektörü yatırım fırsatı için Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzun katılım paylarını ihraç ediyor ve 7-8-9 Haziran tarihlerinde nitelikli yatırımcılarımızdan gelecek talepleri topluyoruz.

Yatırımcılarımız ayrıca detaylı fon ve yatırım bilgilerine, şirketimiz (www.teraportfoy.com) ve Game Invest (www.gameinvest.com.tr) kurumsal web siteleri ve KAP (www.kap.org.tr) aracılığı ile ulaşabilirler.