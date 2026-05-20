  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Garanti BBVA, Global Finance tarafından Türkiye’nin en iyi bankası seçildi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından Türkiye’nin en iyi bankası seçildi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından Türkiye’nin en iyi bankası seçildi
Güncelleme:

Garanti BBVA, uluslararası finans dünyasının saygın yayınlarından Global Finance tarafından düzenlenen “World’s Best Bank Awards 2026” kapsamında Türkiye’nin en iyi bankası seçildi. Banka; güçlü finansal performansı, sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ve müşteri odaklı inovasyonlarıyla bu ödüle layık görüldü.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ödül programında, dünya genelinde 150’den fazla ülke ve bölgedeki bankalar; kârlılık, büyüme, stratejik vizyon, inovasyon kapasitesi ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme becerisi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Garanti BBVA, bu kapsamlı değerlendirme sonucunda Türkiye’nin en iyi bankası unvanını elde etti.

“Hem ülkemiz hem de müşterilerimiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
 “Böylesine saygın bir programda Türkiye’nin en iyi bankası seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül; güçlü finansal performansımızın, sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın ve müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi deneyimin bir yansıması. Türk lirası kredilerdeki lider konumumuz, kredi kartları ve tüketici finansmanındaki öncü rolümüzle ekonomiye değer yaratmayı sürdürüyoruz.

30 milyonu aşan müşteri tabanımız ve 18 milyonu aşan aktif mobil müşterimizle, dijital bankacılığı büyüme stratejimizin merkezine alıyoruz. Perakende satışlarımızın %89’unu dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriyor olmamız, bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri.

Tüm bu dönüşümü, müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan Radikal Müşteri Perspektifimiz doğrultusunda; empati, kişiselleştirme ve akıcı deneyim odağıyla şekillendiriyoruz. Yapay zekâ ve veri odaklı teknolojilerle müşteri deneyimini ve iş yapış şekillerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirliği büyümenin temel itici gücü olarak konumlarken, 2018-2029 dönemi için belirlediğimiz 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteğiyle kapsayıcı büyümeye katkı sunmayı sürdürüyoruz.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. ‘Birlikte Yaparız’ diyerek çıktığımız bu yolda, ülkemiz ve müşterilerimiz için değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
Etiketler Mahmut Akten Garanti BBVA Global Finance Türkiye’nin en iyi bankası World’s Best Bank Awards 2026 World’s Best Bank Awards
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor