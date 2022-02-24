Garanti BBVA'dan çalışanlarına bir zam daha

Garanti Bankası personeline bir ay aradan sonra ikinci zammı da yaptı. Buna göre, banka geçen yıl personeline yaptığı yüzde 25 genel zamdan sonra nisan ayından geçerli olmak üzere yüzde 23 daha yaparak yüzde 53’e yükseltti.

Yıllık enflasyonun yüzde 48’e ulaşması çalışanların mağduriyetine neden olurken, Garanti BBVA personeline bir ay aradan sonra ikinci zammı da yaptı. Buna göre, banka geçen yıl personeline yaptığı yüzde 25 genel zamdan sonra nisan ayından geçerli olmak üzere yüzde 23 daha yaparak yüzde 53’e yükseltti.

Konu ile ilgili olarak ParaMedya.com.tr’nin Garanti BBVA yetkililerinden aldığı bilgiye göre, zam kararı beklenti ötesinde gerçekleşen ekonomik koşullar nedeniyle yapıldı.

Söz konusu banka yetkilisi, ” Garanti BBVA her yıl Nisan ayında yılda bir kez olmak üzere ücret düzenlemesi yapmaktaydı. 2021 yılı sonunda, Nisan ayı ücret düzenlemesini 3 ay öne çekerek, % 25 genel artış oranını Ocak ayında hayata geçirdi. Devam eden süreçte ekonomik koşulların beklentilerimizin ötesinde gelişmesi, yapılan zam oranının tekrar değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu değerlendirmeyle birlikte her yıl bir kez yapılan ücret düzenlemesini bu yıldan itibaren Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yapma kararı alınmıştır. Temmuz ayında yapılacak ücret artışları ise sadece bu yıla özel Nisan ayına çekilecektir. Söz konusu zam oranı banka genelinde %23* olarak uygulanacak, böylelikle 2022 yılı bileşik baz artış oranımız %53,75 olarak gerçekleşecektir.” dedi.