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Garanti BBVA’dan işitme engelli müşterileri için engelsiz bankacılık deneyimi

Garanti BBVA’dan işitme engelli müşterileri için engelsiz bankacılık deneyimi

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı en önemli öncelikleri arasında gören Garanti BBVA, sunduğu hizmetlerin tüm engelli grupları için daha fazla erişilebilir hale gelmesi adına geliştirmeler yapıyor. Banka bu kapsamda, işitme engelli müşterilerinin Garanti BBVA Mobil üzerinden canlı destek asistanına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşarak ihtiyaç duydukları hizmetleri almalarına destek oluyor.

İşitme engelliler, Garanti BBVA Mobil’de yer alan UGİ alanına dokunarak doğrudan canlı destek asistanına bağlanabiliyor. Asistanlar müşterinin engel bilgisine sahip olarak kendileriyle hızla iletişime geçiyor. Aynı zamanda yapılan düzenlemeyle görüşme esnasındaki yanıt bekleme süresi işitme engelli müşteriler için uzatıldı. Ayrıca canlı asistana bağlanma sırasında da öncelikli olmaları sağlanıyor.

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Banka olarak yaşamın her alanında kapsayıcılığı temele alan bir kültürle çalışmanın, bir değer yaratabilmenin peşindeyiz. Türkiye’de iki milyonu aşkın işitme engelli var ve bir bölümü de bizim müşterimiz. Bu doğrultuda işitme engelli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimizi geliştiriyor, canlı destek asistanlarıyla hızlıca ve kolayca iletişime geçme imkânı sağlıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin tüm engel grupları için daha fazla erişilebilir hale gelmesi adına geliştirmelerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda da görme engelli müşterilerimiz için özgürlük teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan BlindLook ile ürün ve hizmetlerimizdeki kullanım deneyimini iyileştirmek üzere mobil ve internet bankacılığımız odağında önemli bir işbirliği gerçekleştirmiştik. Müşterimizin temel bir hak olan bankacılık hizmetlerine ulaşmasını sağlamak son derece önemli... Sorumlu bankacılık anlayışımızla finansal hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan her müşterimiz için aynı özenle çalışmaya ve kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etiketler Garanti BBVA
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