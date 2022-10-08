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Gaziantep ve Mardin'e petrol arama ruhsatı

Gaziantep ve Mardin'e petrol arama ruhsatı

Gaziantep ve Mardin'de petrol arama için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ruhsat verildi. İki saha için petrol arama ruhsatı verildiğine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Petrol arama ruhsatı için bekleyen Gaziantep ve Mardin'deki 2 sahayla ilgili gerekli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 YIL SÜREYLE PETROL ARANACAK
Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

AĞUSTOS AYINDA 5 SAHAYA RUHSAT VERİLDİ
Dünya enerji kriziyle savaşırken, Türkiye ise kendi kaynaklarına yönelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında 5 saha için petrol arama ruhsatı verilmişti.

Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla verilen ruhsatların geçerliliği 5 yıl olarak belirlenmişti.

ADANA'DA 7,5 MİLYON VARİL PETROL BULUNMŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol keşfinin açıklandığı Adana'da 7,5 milyon varil petrolün bulunmasının üzerine yeni keşiflerin sinyalini vermişti.

Etiketler petrol arama
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