Gazprom Türkiye'deki dev yatırımından vazgeçti

Dünyanın en büyük doğalgaz tedarikçilerinden Gazprom'un Türkiye’de kurmayı planladığı doğalgaz merkezi projesi uzun süren değerlendirmelerin ardından iptal edildi.

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan kaynaklar, Gazprom’un aylar süren fizibilite çalışmaları sonucunda projenin sürdürülebilir olmadığı kararına vardığını aktardı. Özellikle Türkiye’den Bulgaristan ve Yunanistan’a uzanan boru hatlarının kapasite yetersizliği, projenin uygulanabilirliğini engelledi. Şirket içindeki bazı yetkililer ise projenin başından itibaren başarı şansının düşük olduğunu ifade etti.

Haberde, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma fikrinin Gazprom’dan çok Kremlin’e yakın siyasi çevrelere ait olduğu belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim 2024’te projeyi duyurması, Gazprom yöneticilerinde şaşkınlık oluşturdu. Şirketin bu açıklamaya hazırlıksız yakalandığı ve projenin iç dinamiklerde destek bulmadığı vurgulandı.

Avrupa’ya doğalgaz ihracatından aylık yaklaşık 8 milyar dolar gelir elde eden Gazprom için Türkiye üzerinden kurulacak gaz merkezi, kayıpların telafisi açısından büyük önem taşıyordu. Ancak projenin iptal edilmesiyle, şirketin bu stratejik geri dönüş planı büyük ölçüde sona erdi.

Bloomberg