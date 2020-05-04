Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödeyeceğimiz tutar belli oldu!

Sözcü azarı Çiğdem Toker, geçiş garantisi verilen köprülere devletin kasasından ne kadar ödeme yapılacağını yazdı. Toker, üç aylık süreçte köprülerin bütçeye yükünün yaklaşık 93 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Toker, köprülerle ilgili sözleşmelerin saklandığı ve içeriğinin bilinmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devletin müteahhitlere garanti verdiği Yap-İşlet Devret (YİD) projelerindeki Covid-19'dan kaynaklanan ‘mücbir sebep’ tartışması sürüyor. (Hukukta ‘mücbir sebep’ basit anlatımla, bir sözleşmede tarafların hak ve borçlarını kusurları olmayan nedenlerle yerine getirememesi.) Geçen hafta Avrasya Tüneli sözleşmesinde, salgın hastalıkta ‘derhal fesih’ maddesinin bulunduğu yazıma şirketten ya da bakanlıktan açıklama gelmedi. Nasıl gelsin? Sözleşmeleri ‘sır’, halktan saklıyorlar, bir açıklama yaptıkları anda sözleşme de açık edilecek. Neyse ki; bu projelerle yakından ilgilenen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın sorularına CİMER'den ipucu nitelikli bir yanıt gelmiş. Akar, cevabi yazının anlatımına bakılırsa Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü sözleşmelerinde ‘mücbir sebep’ maddesi olmadığı kanısında.

Akar'a Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Mehmet Tutaş (Genel Müdür Yardımcısı) imzasıyla 20 Nisan'da gelen bu yazıda hepimizi ilgilendiren bilgiler var. Covid-19 dolayısıyla, ödemelerin ertelenmesi ya da yapılmamasına dair başvuru olmadığı, YİD uygulama sözleşmeleri uyarınca, şirket kusuru dışındaki nedenle garanti edilen taşıt sayısına ulaşılamaması halinde ortaya çıkacak gelir farkının bütçeden ödeneceği belirtiliyor. Çok iyi!”

“ÜÇ AYIN BÜTÇEYE YÜKÜ YAKLAŞIK 93 MİLYON DOLAR”



Sözcü yazarı Toker, köprülerden geçen araçların sayısını ve garanti kapsamında devlet kasasından ödenecek parayı şöyle anlattı:

“2020 Mart sonu itibarıyla iki büyük projeden geçen araç sayıları da var yazıda:

Osmangazi Köprüsü: 1 milyon 776 bin 362.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 3 milyon 383 bin 25.

Bu durumda bütçeye yüküne bakalım…

Osmangazi Köprüsü'nde (araç başına 35 dolar + KDV) günde 40 bin araç garantiden hareketle, ocak-mart dönemi 3 milyon 640 bin araç geçmeliydi. Geçmeyen 1 milyon 863 bin 638 aracın garanti bedeli: 65 milyon 227 bin 330 dolar. (Yüzde 8 KDV eklenecek.)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise (araç başına 3 dolar +KDV) günlük 135 bin araç garanti edildi. Bu hesapla ocak-mart döneminde 12 milyon 285 bin araç geçmesi gerekiyordu. Geçmeyen 8 milyon 901 bin 975 aracın garanti bedeli 26 milyon 705 bin 925 dolar. (Yüzde 8 KDV eklenecek)

Üç ayın bütçeye yükü yaklaşık 93 milyon dolar (651 milyon TL).Tabii bu hesap yıldan yıla yapılıyor. Ama üç aylık eksik geçen araç sayısı bütçeye vurulacak darbe hakkında fikir veriyor.”