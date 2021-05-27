Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Süre 7 Haziran'a uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne e-Defter beratlarının yüklenme süresinin 7 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.
GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kuruma iletilen talepler doğrultusunda erteleme kararı alındı.
SON GÜN 7 HAZİRAN
Buna göre, e-Defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-Defter beratlarının yüklenme süresi 7 Haziran gün sonuna ertelendi.
e-Defter nedir?
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
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