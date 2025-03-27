Gelir vergisi beyannamesi ve vergi ödeme süreleri uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi gününe kadar uzatıldığı açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Başkanlık, daha önce 2 Nisan 2024 tarihinde sona ereceği bildirilen beyan ve ödeme süresinin, 7 Nisan 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren bu kararın, beyanname verme sürecinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

CEZASI VAR

7 Nisan'a kadar beyanda bulunmayan cezayla karşı karşıya kalacak.

Kira geliri olan konut veya iş yeri sahipleri beyannameyi; Hazır Beyan Sistemi ya da Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından, Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan veya vergi dairesinden verilebiliyor.

Gayrimenkulden herhangi bir kira geliri elde edilmemesi ya da 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilmesi halinde; beyanname vermeme gerekçesi istenmesi halinde bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilebiliyor.

Dilekçenin hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yaparak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilmesi mümkün.

İKİ TAKSİTTE ÖDENEBİLİYOR

Kira geliri nedeniyle oluşan vergi yükümlülüğü, mükellefler tarafından iki taksitte ödenebilecek. İlk taksit beyanname ile birlikte belirlenirken, ikinci taksitin ödemesi ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilecek.

Ödemeler; GİB’in internet sitesi üzerinden online yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.