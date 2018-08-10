Genç girişimcilere 150 bin TL hibe müjdesi

TÜBİTAK tarafından verilecek 150 bin TL’lik hibeden yararlanmak isteyen, ayrıca dijitalleşme ve iletişim alanlarında çözüm geliştiren genç girişimciler, KWORKS’ün BİGG Programı kapsamında eğitim ve mentorluk alacak.



Koç Üniversitesi’nin vizyonuyla uyumlu şekilde, üretilen yeni bilginin toplumda faydaya dönüşmesini hızlandırmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, 2014’ten bu yana yürüttüğü girişimcilik programlarını kapsamını Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Destekleme Programı ile daha da genişletiyor. Programda, dijitalleşme ve iletişim alanlarında bir fikre sahip olan genç girişimcilere 150 bin TL’ye varan hibe desteğine erişim için ihtiyaç duyacakları temel eğitim ve mentorluk hizmetleri ile iş planı ve iş modeli geliştirme desteği veriliyor. Örgün eğitim veren bir üniversitenin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olacak ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce alan adaylar, 12 Eylül 2018 tarihine kadar KWORKS BİGG Programı internet adresindeki formu doldurarak tamamen ücretsiz olan programa başvurabilecek.



2014 yılından bu yana elde ettiği deneyimler ile Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Destekleme Programı’nın bu sene ilkini gerçekleştirdiklerini belirten KWORKS Koordinatörü Burak Yaman, "Genç girişimci adaylarının, bir fikirden ürün ve pazara giden yolda eğitim, mentorluk, ön prototip geliştirme, müşteri ağına erişim gibi iş fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyacağı birçok konuda destek sağlıyoruz. Adaylara Arçelik, Koçfinans, Zer ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya gelme olanağı sunuyoruz. Bu yıl itibarıyla programı bir adım öteye taşıyarak TÜBİTAK’ın dijitalleşme ve iletişim alanlarında bir fikre sahip olanlara vereceği hibe için genç girişimcileri eğitiyor, hibeden faydalanabilmeleri için yollar gösteriyor ve metodlar öğretiyoruz. Üstelik bu süreçlerde onları yalnız bırakmıyor, her aşamada birlikte ilerleyerek yol gösteriyor, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyoruz. TÜBİTAK BİGG kapsamında geçtiğimiz dönemlerde uygulayıcı kuruluşlara 1354 iş fikri ulaşırken, bu iş fikirleri arasından seçilen 551 iş planı TÜBİTAK’a sunuldu ve 220 girişimci 150 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazandı" dedi.