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Gloria Jean's’in iflası istendi

Gloria Jean's’in iflası istendi
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Hadise ile bir süre evli kalan iş insanı Mehmet Dinçerler’e ait ünlü kahve zinciri Gloria Jean's’in iflası istendi

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dosyaya göre, iflas talepli davayı inşaat şirketi City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (Özyurt AŞ) açtı. 

HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre, alacaklı olduğunu iddia eden City Center, Gloria Jean's’in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini talep etti. Davanın ilk duruşması önümüzdeki 10 Ekim sabahı yapılacak.

Önemli bir bölümü Türkiye’de olmak üzere toplamda 1.200 şubesi bulunan Gloria Jean's, iş insanı Mehmet Dinçerler’e aitti. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, geçen yıl mart ayından itibaren Uğur Bıkım’a ait görünüyor.

Şarkıcı Hadise ile bir süre evli kalan Mehmet Dinçerler, kendi şirketi yanı sıra ailesine ait Hacı Sayid Baklava için de konkordato talebinde bulunmuştu.

Etiketler gloria jeans Mehmet Dinçerler konkordato iflas
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