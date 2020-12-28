Gökçek dönemine bir suç duyurusu daha! Milyonlarca lira çöp oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA’nın 2015 yılında toplam 7 milyon 375 bin avroya aldığı 15 adet “Teleskopik döner loader (yükleyici)” aracının alımında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre araçların, BELKA için “İhtiyaç duyulan mal” olmamasına karşın “Ana faaliyet konusu mal ve hizmet alımı” olarak gösterildiği ve kamu ihale mevzuatına tabi olmaksızın yapıldığı ortaya çıktı. Alımın, Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde belediyeden iki yılda toplam 150 ihale alan Çam Grup'tan yapıldığı belirtildi.

BİR AYDA 7,3 MİLYON AVRO

Edinilen bilgiye göre, “Teleskopik döner loader (yükleyici)” alım yılı olan 2015’te 7 milyon 726 bin 900 TL olan “3/g eşik değerinin” geçilmemesi için alım işi kısımlara bölünerek istisna kapsamına sokuldu. Satın almaya ilişkin kararlarda doğrudan bir markanın belirli modellerinin yer alması ve o firmanın Türkiye’deki tek satıcısının “Çam Grup” olması dikkati çekti. Böylece marka ve model yazdığı için aynı işi görebilecek diğer pek çok araç tedarikçisinin teklif vermesi engellendi.

18 Mart 2015’te şirketin aldığı “piyasa araştırması yapılması” kararına rağmen bu karardan beş gün sonra ilk partinin, 13 Nisan 2015’te ikinci partinin, 27 Nisan 2015’te ise üçüncü partinin alımı yapılarak yaklaşık bir aylık süre içerisinde 7 milyon 375 bin avroluk alımın tamamlandığı açığa çıkarıldı.

ARAÇLAR ATIL BIRAKILDI

2015’te yapılan alımla ilgili skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Alınan araçların büyük bir bölümünün yazılımlarının satıcı firma tarafından özellikle kilitlenerek kullanılmak istense dahi kullanım dışı tutulduğu ortaya çıktı. Yazılımın tam olarak çalıştırılamaması ve diğer arızalar sebebiyle araçların büyük kısmı uzun süre otoparkta bekletildi. Garanti süreci içerisinde bu arızaların tamirinin “muhatabın İtalyan üretici firma olduğu” gerekçe gösterilerek yapılmadığı ve garanti süresinin dolduğu belirtildi.

BELKA’nın yönetimi, ihaleyi alan Çam Grup yetkilileri ile dönemin şirket yöneticileri hakkında, “Görevi kötüye kullanma” suçu işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

FİRMA “TANIDIK”

“Teleskopik Döner Yükleyici” işinin dışında, Melih Gökçek döneminde iki yıl içinde farklı şirketler aracılığıyla, farklı iş kollarında toplam 150 ihale alan Çam Grup kamuoyunda “beş günde bir ihale alan firma” başlıklarıyla biliniyor.