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Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi

Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, enflasyonun nisan ayında yüzde 18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı yüzde 15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.5 olan banka, göreve gelmesinden bu yana TL’nin yüzde 13 değer kaybettiği düşünüldüğünde, Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini kaydetti.

Goldman Sachs, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e, cari açığın milli gelire oranı için yüzde 3.5 olan tahminini ise yüzde 1.5’e düşürdü.

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, “Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor” dendi.

Etiketler Goldman Sachs Türkiye ekonomi
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